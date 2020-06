NBA on this date. 13 giugno 1989 i Detroit Pistons Campioni NBA per la prima volta

13 giugno 1989 la grande stagione dei Detroit Pistons di Chuck Daily si completa. Vittoria in game-4 delle NBA Finals contro i Los Angeles Lakers, sweep completato e per la prima volta la franchigia del Michigan conquista il titolo NBA della sua storia che in quell’anno festeggia il 40°anniversario.

Gara-4 finisce 105-97 al Forum. Un successo che arrivò due giorni dopo quello ottenuto dai Pistons sempre in California (114-110) e che consegnò il primo match-ball della serie. Detroit non si fece sfuggire la ghiotta occasione. Dopo il 109-97 di gara-1 e il 108-105 della seconda sfida, Protagonista di quella serie finale è Joe Dumars, eletto inevitabilmente MVP con i suoi 26 punti di media dopo i 17.2 tenuti in una regular season chiusa dai Pistons davanti a tutti con l’invidiabile record di 63-19.

Il titolo del 1989 fu il primo per i “Bad Boys” che seppero ripetersi l’anno successivo (finale contro Portland risolta in 5 partite). Il terzo Anello per i Pistons arrivò poi nel 1994 (nuovamente contro i Lakers e vittoria per 4-1).