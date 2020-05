NBA on this date. 22 maggio 1988 al Garden va in scena “The Duel”

22 maggio 1988, al Boston Garden si consuma una delle partite ritenute tra le più belle e spettacolari dell’intera storia della NBA. Gara-7 di Semifinale della Eastern Conference tra i Boston Celtics e gli Atlanta Hawks. Si decide tutto nella sfida decisiva tra la squadra di K.C. Jones (1a nell’Atlantic Division con un record di 57-25) e quella di Mike Fratello che ha finito la regular season con 50 vittorie e 30 sconfitte. Nel primo turno dei playoff i Celtics hanno fatto fuori New York mentre gli Hawks hanno eliminato Milwauukee. La serie ha avuto il pieno rispetto del fattore campo nelle prime quattro gare, gli Hawks hanno fatto il colpo nel Massachusetts in game-5 ma i Celtics hanno fatto altrettanto nella successiva partita andando a violare l’Omni Coliseum (102-100) e riportando tutto nell’arena di casa.

Gara-7 è semplicemente uno spettacolo con due attori assoluti protagonisti. Da una parte Larry Bird dall’altra Domimique Wilkims. Il #33 biancoverde chiuderà quella partita segnando 34 punti con 15/24 dal campo e 20 punti realizzati nel solo quarto periodo. The Human Highlight Film metterà a referto 47 punti (19/33 al tiro). Le due squadre, dall’84-82 della fine del terzo quarto, daranno vita a un ultimo quarto stellare con il finale fissato sul 118-116 per Boston. Complessivamente le due squadre hanno avuto in quella partita una percentuale dal campo pari al 58.8% che risulterà essere la 2a miglior media di una gara dei playoff. Oltre ai 34 di Bird i Celtics hanno avuto un Kevin McHale da 33 punti e 13 rimbalzi, per Atlanta dopo Wilikins ci sono i 22 punti di Randy Wittmann.

Dopo la magica serata di fine maggio del Garden i Celtics raggiungeranno la finale di Conference contro Detroit non riuscendo però a raggiungere quella per l’Anello. Ma lo spettacolo del Garden in quella calda notte del 22 maggio rimarrà indelebile nella memoria.