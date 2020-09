Primo turno Playoffs NBA – Il Pagellone

I campioni in carica, per la prima volta nella loro storia, hanno vinto una serie Playoffs per 4-0, spazzando via i Brooklyn Nets. L’unico sussulto dei canadesi è stato in gara 2, vinta in rimonta di soli 5 punti, per il resto non c’è mai stata storia e in gara 4 la panca dei Raptors è addirittura arrivata a quota 100 punti segnati, record NBA.

Con il neo-coach dell’anno a bordo campo, Toronto ha fatto registrare la miglior difesa di questo inizio di Playoffs, grazie anche a un assistente bresciano di nome Sergio Scariolo, specialista difensivo nello staff di Nick Nurse.

