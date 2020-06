Alessandro Scariolo, figlio di coach Sergio, continuerà la carriera negli Stati Uniti. Ma non a Manhattan (in questa stagione non è mai sceso in campo), bensì in Division II a Ouachita Baptist, piccolo college in Arkansas.

Il classe 2001 Scariolo ha fatto le giovanili all’Unicaja Malaga e ha vestito anche la maglia della nazionale spagnola di categoria, vincendo l’ultimo europeo U18. Ora una nuova esperienza per la giovane guardia di origine italiana.