Bronny James resta a Los Angeles: giocherà a USC – Southern California

Era uno degli ultimi giocatori a non aver ancora annunciato il college per cui giocherà la prossima stagione, ma finalmente la decisione è arrivata: LeBron James jr, per tutti “Bronny”, ha deciso di non muoversi da Los Angeles e vestirà la maglia dei Trojans di USC – University of Southern California (ateneo dove anni fa giocò anche Daniel Hackett). Una scelta sicuramente di affari, vediamo se riuscirà a scalare le posizioni al draft: attualmente i mock per il 2024 lo danno intorno alla decima posizione.

