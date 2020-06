Cade Cunningham resta ad Oklahoma State, niente passaggio tra i pro’

Cade Cunningham non lascerà Oklahoma State, nonostante il divieto di giocare la postseason.

Il rischio era che potesse passare subito Pro in G League oppure in qualche campionato fuori dagli USA. Invece resterà comunque in maglia OSU per il suo unico anno in NCAA prima di dichiararsi al prossimo draft 2021.

Dovrebbe essere la prima scelta, o comunque tra le prime cinque. Per ora gioca point guard, ma è probabile che vista la fisicità (è 2.04m, per 98kg) in NBA verrà spostato tra guardia ed ala. Nella migliore delle ipotesi, potrebbe diventare un novello Grant Hill.