Davide Moretti inserito nell’Academic All District Team

Un altro prestigioso riconoscimento per Davide Moretti che, nella giornata odierna, è stato inserito da CoSIDA (College Sports Information Directors of America) nel “2020 CoSIDA Academic All-District Basketball Team”.

CoSIDA ogni anno seleziona e inserisce in questi team i migliori studenti-giocatori, premiandoli per le loro prestazioni sia in campo che in classe.

Per Davide Moretti, dopo aver vinto quasi un anno fa l’Elite 90 Award durante la March Madness, arriva quindi un altro bel traguardo dal punto di vista scolastico e cestistico.

da davidemoretti.it