Davide Moretti potrebbe tornare a Texas Tech per l’anno da senior

Appena annunciata la cancellazione della stagione NCAA, Davide Moretti aveva aperto ad una possibilità di ritorno in Europa, anche se il sogno restava comunque la NBA prima di tutto il resto. Tuttavia l’espansione del coronavirus ha cambiato i suoi piani, perché in questa primavera avrebbe dovuto svolgere degli allenamenti con squadre NBA ed europee. Quindi l’opzione più probabile ad ora sembra essere il suo ritorno a Texas Tech.

“Ho una borsa di studio, gioco in una delle migliori scuole d’America. E’ difficile da capire cosa accadrà, ma il ritorno a Texas Tech è l’ipotesi più probabile al momento”, ha detto lo stesso play italiano a Tuttosport.

Prima della sospensione, Davide Moretti segnava 13 punti di media nelle 31 partite stagionali. I Raiders erano vicecampioni in carica, dopo essere arrivati in finale lo scorso anno, per la prima volta nella loro storia.