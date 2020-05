Eddie Sutton, appena inserito nella Hall of Fame, è morto all’età di 84 anni

Eddie Sutton, storico coach della NCAA, si è spento all’età di 84 anni.

Inserito solo due mesi fa nella Hall of Fame – la cerimonia prevista per fine agosto verrà probabilmente posticipata – coach Sutton ha allenato per 37 anni, di cui ben 16 a Oklahoma State e 11 ad Arkansas (ma anche Creighton e Kentucky). Contando l’inizio da vice e poi gli anni da head coach tra high school e junior college, la sua carriera è durata ben cinquant’anni.

Per quattro volte National Coach of the Year, otto Conference Coach of the Year, è stato il primo allenatore della storia a portare quattro atenei differenti al Torneo NCAA. Ha raggiunto tre Final Four, sei Elite Eight e 12 Sweet Sixteen.

In 37 stagioni, ne ha avuta solamente una con record perdente (solo l’ultima con San Francisco) ed è nella Top10 dei coach più vincenti della storia NCAA.