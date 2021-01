Il Torneo NCAA si svolgerà tutto in Indiana

Avremo il Torneo NCAA! Dopo l’annullamento dello scorso anno causa pandemia covid-19, quest’anno il Grande Ballo tornerà ad essere giocato.

Si giocherà però in una specie di bolla, tutta in Indiana, e la maggior parte delle partite sarà ad Indianapolis. Compresa la Final Four.

La famosa domenica “Selection Sunday” dove verranno decise le 64 squadre partecipanti è prevista per il 14 marzo.

Intanto se volete seguire come sta andando la stagione NCAA, non dimenticate di aggiornarvi nella nostra sezione.