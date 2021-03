Incubo Duke: un positivo al covid rischia di lasciarla fuori dal Torneo NCAA

Il covid potrebbe mietere una prima vittima importante. Si tratta dei Duke Blue Devils, che nel giro di tamponi odierni hanno riscontrato un positivo al covid. Stagione probabilmente finita e addio Torneo NCAA.

Stasera era in programma la partita del torneo di Conference ACC contro la #15 Florida State, ma è stata cancellata e i Seminoles sono già al turno successivo. Eliminazione invece per Duke che ora, quasi sicuramente, resterà fuori anche dalla Selection Sunday (l’organizzazione deciderà le 64+4 squadre del Torneo NCAA) e quindi dal Torneo. I Blue Devils, provenienti da una stagione non esaltante da 13 vittorie e 11 sconfitte, non mancavano il “Grande Ballo” dal lontano 1995.