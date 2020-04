Jalen Green salta il college e farà un anno in G League: possibile #1 al draft 2021

Jalen Green, talento da Prolific Prep, salterà la stagione di college NCAA per dedicarsi al programma NBA G League Pathway. Quel nuovo programma istituito lo scorso anno permette a pochi giovani selezionati di lavorare individualmente percependo anche 125mila dollari per i 5 mesi della stagione. Stessa cosa potrebbe interessare anche Isaiah Todd, altro gran prospetto che ha tolto Michigan dalla lista e potrebbe firmare in G League.

Jalen Green aveva visitato gli atenei di Auburn, Memphis, Oregon e Florida State (con i primi due favoriti), ma ci si attendeva che potesse diventare Pro un anno prima. Gli esperti lo proiettano in top10 al draft NBA 2021, ma se manterrà le promesse potrebbe essere anche la #1 assoluta.

Green è una combo-guard super atletica, con grande forza e statura. Non è un grande tiratore da fuori, ma ha una grande capacità di segnare in penetrazione o in palleggio-arresto-tiro dalla media distanza: Ha dimostrato di essere anche un ottimo difensore, grazie ad una grande velocità di piedi. Dovrà migliorare come visione di gioco, ma ha già fatto vedere cose importanti anche su quel fronte.