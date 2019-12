James Wiseman lascia Memphis e si prepara al draft 2020

Per molti sarà la scelta #1 del draft del prossimo giugno: James Wiseman aveva fatto parlare di sé purtroppo più per le sue cose fuori dal campo (probabilmente a sua insaputa) che non quelle in campo con i suoi Memphis Tigers.

Dopo una paura iniziale di perdere tutto l’anno, la NCAA aveva allegerito la sanzione squalificandolo solo fino a metà gennaio. Oggi è arrivata la sua decisione di lasciare l’università di Memphis per lavorare da solo in vista del draft 2020. La NBA lo attende, come attende gli “australiani” Hampton e Ball.

Una nuova via parallela alla NCAA che porta dritto alla NBA si sta aprendo, sarà un problema per il college basket?