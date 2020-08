John Thompson si è spento nella notte, aveva 78 anni

John Thompson, storico allenatore di Georgetown, si è spento nella notte a 78 anni. Non si sanno ancora le cause della morte.

Thompson ha guidato gli Hoyas per 27 stagioni, allenando molte future star NBA, tra le quali Patrick Ewing, Alonzo Mourning, Dikembe Mutombo ed Allen Iverson. Proprio AI ha sempre dichiarato di aver avuto in Thompson quel padre che non aveva avuto durante la sua infanzia.

Thompson ha giocato solo due stagioni NBA con i Boston Celtics, vincendo due titoli nel ’65 e ’66. In seguito ad un infortunio decide di fare l’allenatore, prima in una High School e poi a Georgetown dove vince il titolo NCAA 1984. Ha anche allenato Team USA alle Olimpiadi di Seoul ’88, dove gli americani chiusero al terzo posto dietro Unione Sovietica e Jugoslavia.

Era padre di John Thompson III, allenatore di Georgetown dal 2004 al 2017.