Kai Sotto primo giocatore internazionale a firmare in G League

Il filippino Kai Zachary Sotto, prospetto NBA di 218cm, ha deciso di firmare in G League, saltando il college.

Aveva visitato Georgia Tech, visto che frequentava una High School nello stesso stato, ma ora ha deciso di non andare in NCAA, ma di lavorare al programma della G League.

Verrà stipendiato e si allenerà in vista del draft 2021 (o al massimo 2022) giocando anche qualche partita amichevole contro altre formazioni di G League.

Da molti è visto come il prossimo Porzingis, ma deve ancora lavorare molto per essere pronto alla NBA. Ma per un ragazzo che proprio oggi ha compiuto 18 anni, di tempo ce n’è…