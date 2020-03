La March Madness NCAA si giocherà a porte chiuse

Il Commissioner NCAA ha annunciato che tutte le gare previste nel prossimo mese, dai tornei di Conference fino alle Final Four, verranno disputate davanti ad un restrittissimo pubblico, cioè le famiglie dei giocatori e gli staff.

La speranza è che per le Final Four (primo weekend di aprile) il contagio sia alle spalle, ma intanto la limitazione del pubblico è ufficiale.

Si pensa anche a cambiare sedi dei regional e delle Final Four, cercando palazzetti più piccoli visto che non avrebbe senso farli in palazzetti NBA o in uno stadio.

Le disposizioni valgono sia per il programma maschile che per quello femminile.