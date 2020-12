Leonardo Da Campo giocherà in Florida a Santa Fè Junior College

Da Campo finalmente è pronto per il suo viaggio negli Stati Uniti. Appena tornato in piena forma dopo l’infortunio al ginocchio subito lo scorso anno a Casale Monferrato, il giovane bassanese spiccherà nei prossimi giorni il volo transoceanico che lo porterà al Junior College Santa Fè, con sede a Gainesville, Florida, dove ha ricevuto una full scolarship (una borsa di studio per cui l’Ateneo provvederà al 100% alle spese scolastiche e non).

Leonardo aveva precedentemente accettato l’offerta della Strength’N’Motion International, una delle migliori Prep School di San Antonio, in attesa di ricevere una borsa di studio per proseguire non sono la carriera sportiva ma anche quella accademica in un College.

La chiamata da parte di Santa Fè è arrivata provvidenziale, prima dell’arrivo di Da Campo a San Antonio.

Quindi in bocca al lupo Leo per la tua nuova avventura in Florida in maglia Santa Fè.

–

Uff. Stampa Orange1BasketBassano