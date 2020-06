Leonardo Da Campo lascia Casale e vola negli USA

Buone notizie in casa Orange1 Bassano. Anche l’ala della Nazionale Italiana Under18 Leonardo Da Campo corona il suo sogno americano e spicca il volo per gli Stati Uniti. Il bassanese doc classe 2001 ha accettato una borsa di studio per la Strength N Motion International, una delle migliori Prep School del Texas, esattamente a San Antonio. Creata dalla leggenda NBA George “IceMan” Gervin, la scuola prepara ragazzi americani e internazionali per l’accesso ai College di Division1, dove Leonardo andrà al termine della stagione 2020/2021.

Dopo aver terminato anzitempo causa infortunio la sua stagione d’esordio tra i senior a Casale Monferrato, e aver raggiunto il diploma con ottimi risultati, adesso Leonardo è pronto per il “next step” americano.

“Sono davvero molto contento di aver ricevuto questa occasione che mi permetterà di recuperare al 100% la mia condizione fisica e allo stesso tempo migliorare dal punto di vista cestistico – ammette Leonardo – Un grazie infinitamente grande alle società e ai coach di Bassano e Casale che mi hanno permesso di avere questa opportunità”.

–

Uff stampa Orange1 Bassano