Luka Garza torna ad Iowa per il suo anno da senior, Xavier Tillman andrà al draft

Il miglior centro della stagione NCAA, Luka Garza, ha deciso di restare al college e completare il suo quadriennio ad Iowa. Non andrà quindi in NBA.

Garza è solo il quinto giocatore a tornare in NCAA dopo aver vinto lo Sporting News National Player of the Year. Gli altri? Tyler Hansbrough (2008), Dee Brown (2005), Michael Jordan (1983) e Ralph Sampson (1982).

In questo periodo ha avuto provini con cinque squadre NBA e tre di EuroLega, ma alla fine ha deciso di tornare ad Iowa dopo una stagione da circa 24 punti e 10 rimbalzi, con 54% dal campo e 36% da 3.

Discorso diverso per Xavier Tillman che lascia definitivamente Michigan State dopo una stagione da 14.2 punti, 10.6 rimbalzi, 2.4 stoppate e 1.4 rubate, uno dei migliori difensori NCAA. “Visti i riscontri avuti da varie squadre NBA, ho deciso di prendere un agente e mantenere il mio nome nel draft”.