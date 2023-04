MarchMadness – NCAA F4: Miracolo di Butler sulla sirena! Prima storica finale per San Diego State che recupera dal -14 FAU!

Prima delle due semifinali per la NCAA March Madness, arrivate alle tanto attese Final Four. Scendono in campo Florida Atlantic Owls e San Diego State.

QUINTETTO FLORIDA ATLANTIC OWLS: Davis, Boyd, Greenlee, Martin, Goldin.

QUINTETTO SAN DIEGO STATE: Butler, Bradley, Trammell, Johnson, Mensah.

Parte meglio San Diego State, in una partita molto tesa e bloccata in cui spesso le difese prevalgono sugli attacchi. Florida Atlantic Owls non si scompone e reagisce con grande personalità. Florida non solo reagisce ma addirittura sorpassa e tenta l’allungo con un Boyd sugli scudi e caldissimo dalla lunga distanza con 3 triple segnate ben aiutato da Rosado e Martin. San Diego State soffre va sotto anche di 10 lunghezze ma all’intervallo chiude sul -7, ancora pienamente in partita. 11 punti per Bradley (3 su 5 dalla lunga distanza) top scorer per San Diego State.

Giancarlo Rosado came to play 🔥



He hasn't missed from the field yet 👀#MarchMadness @FAUMBB pic.twitter.com/taYj0pp5UD — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 1, 2023

Nel secondo tempo Bradley entra in campo con l’intenzione di invertire il trend visto nella prima parte di gara. La guardia si carica la squadra sulle spalle, San Diego State recupera furiosamente mentre Florida Atlantic Owls subisce e va in difficoltà. Difficoltà che un super Martin non sembra avere, super nel secondo tempo (finirà a quota 26). I minuti finali sono un mix di emozione e tensione con le due squadre appaiate nel punteggio. Trema la mano di Florida che sbaglia tanto nel finale, non quella di San Diego State. Dal -14, il possesso finale è un pandemonio per Bradley e compagni. L’eroe che non ti aspetti è Lamont Butler che segna il jumper della clamorosa vittoria sulla sirena e consegna a San Diego la prima storica finale NCAA. Che beffa per FAU, avanti tutta la partita e condannata solo nel secondo finale di gioco.

LAMONT BUTLER WINS IT AT THE BUZZER 😱



THE AZTECS ARE #NATIONALCHAMPIONSHIP BOUND 🔥#MarchMadness pic.twitter.com/2sqxu5g05j — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 2, 2023

FLORIDA ATLANTIC OWLS – SAN DIEGO STATE 71-72 (40-33)

FLORIDA ATLANTIC OWLS: Goldin 5, Martin 26, Davis 8, Boyd 12, Greenlee 5, Rosado 8, Weatherspoon 2, Gaffney 3, Forrest 2.

SAN DIEGO STATE: Johnson 3, Mensah 7, Trammell 5, Butler 9, Bradley 21, Arop 9, LeDee 12, Parrish 6, Seiko.