MarchMadness – NCAA F4: Sanogo guida UConn in finale, Miami si arrende troppo presto

By

Nella prima giornata delle Final Four NCAA di Houston, sono andate in scena le due semifinali. Vista l’esaltante San Diego State – Florida Atlantic, ora ci concentriamo sull’altra tra Connecticut e Miami (FL).

PRIMO TEMPO

Parte molto meglio UConn sfruttando la fisicità di Sanogo e le bassissime percentuali di Miami. Pronti, via! e con tre triple filate di Hawkins (che era in dubbio per influenza fino a poco prima del match) e Sanogo portano subito il risultato sul 9-0 Huskies. Si sblocca Miami, ma intanto UConn macina e tocca già la doppia cifra di vantaggio.

Miller e Beverly finalmente accendono gli Hurricanes che piazzano un 9-2 che li riporta fino al -3: sembra esserci una partita, finalmente. Nijel Pack impatta la gara a quota 19 dopo 12′ di partita, prima di essere costretto a fermarsi in panchina perché gli è esplosa la scarpa e lo staff non trovava un paio disponibile.

Nel momento più difficile per UConn, però, gli Huskies si uniscono e rispondono con un 8-0 che piega la resistenza di Miami. Si torna con una sola squadra in campo, capace di allungare fino al +13 grazie al buzzer-beater di Karaban a fine primo tempo (37-24).

SECONDO TEMPO

Sanogo e ancora Karaban fanno dilagare UConn ad inizio ripresa, poi i liberi di Hawkins firmano il +20 (46-26 a 16′ dal termine). Crollo totale degli Hurricanes. Ad arrendersi per ultimo è Wong che porta i suoi fino al -8 con un parziale di 15-4 in pochi minuti. Tuttavia gli Huskies continuano a giocare senza deconcentrarsi e alla fine la risposta arriva dalle seconde linee: un 7-0 che sa di boccata d’ossigeno, e di fuga decisiva. Miami rientra un altro paio di volte intorno al -10 ma Sanogo (alla fine MVP con doppia doppia da 21 punti + 10 rimbalzi + 2 stoppate) e compagni controllano facilmente vincendo 72-59.

Nella notte tra lunedì e martedì contro gli Aztecs avranno la possibilità di alzare il quinto titolo NCAA negli ultimi 24 anni.

UConn – Miami 72-59 (37-24, 35-35)

UConn: Sanogo 21 (10 rimbalzi), Hawkins 13, Karaban 8, Alleyne 8, Newton 7, Jackson 6, Calcaterra 5, Clingan 4.

Miami: Wong 15, Miller 11 (10 rimbalzi), Pack 8, Omier 8, Joseph 8, Beverly 7, Robinson 2.