Moretti in doppia cifra, Texas Tech vince la prima gara di Big12

Buona la prima per Texas Tech che, nel primo match di Big 12, conquista una bella e convincente vittoria contro Oklahoma State University con il punteggio di 85-50. Dopo un inizio di partita combattuto e affrontato a viso aperto da entrambe le squadre, i Red Raiders hanno tirato fuori il meglio del loro repertorio, sia dal punto di vista offensivo che difensivo, mettendo a segno un pesante e decisivo parziale nel secondo periodo, che gli ha permesso di incanalare il match verso binari favorevoli.

Nel primo conference match Texas Tech parte bene con un parziale di 4-0, ma Oklahoma State non sta assolutamente a guardare, anzi con un contro break riesce ad andare in vantaggio e costringe coach Beard a chiamare time out, 4-9. Al ritorno in campo, OSU allunga ancora un po’, ma la risposta di Texas Tech non tarda ad arrivare, con i texani che riescono a riavvicinarsi a -2, 12-14. La partita entra nel vivo, con le due squadre che si affrontano a viso aperto, ma con Oklahoma State che rimane sempre davanti, 21-20 dopo 11’ di gioco. I Red Raiders riescono però a ritrovare il vantaggio a 8’ dalla fine, OSU non ci sta e ritorna avanti, ma i ragazzi di coach Beard sul finale di primo periodo riescono a mettere a segno un bel parziale e a costruirsi un cospicuo vantaggio. Dopo 20’ di gioco il punteggio è di 36-30 in favore di Texas Tech.

Nel secondo tempo i Red Raiders ripartono esattamente da dove avevano chiuso il primo periodo, alzando i giri sia in difesa che in attacco e mettendo a segno un break decisivo di 15-2 nei primi 6’ minuti di gioco, 51-32. Oklahoma State prova a rispondere timidamente con una tripla, ma Texas Tech continua ad esprimere un grande potenziale offensivo e a segnare con tutti i componenti del quintetto, dimostrando un livello di gioco molto alto. La partita, dopo il parziale iniziale, è ormai a senso unico e si conclude con la vittoria dei Red Raiders su OSU per 85-50.

Per Davide Moretti una bella prestazione su entrambi i lati del campo con 13 punti, 5 assist e 2 palle rubate in 32 minuti di gioco.

—

da davidemoretti.it