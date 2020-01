NCAA, a dicembre Kentucky-Michigan alla O2 Arena di Londra

La data è ancora da stabilire, ma ora è certo che a dicembre 2020 la O2 Arena di Londra ospiterà la prima gara NCAA in Europa: si tratta di Kentucky-Michigan per la prima di tre sfide già programmate tra i due atenei, definite “Battle of the Blue – The Trilogy”. La seconda si svolgerà in casa dei Wolverines nel 2021 e l’anno dopo si giocherà sul campo dei Wildcats.

La gara è patrocinata dalla Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e parallelamente sarà diffusa una raccolta fondi per sostenere i progetti dell’organizzazione, rivolti alla crescita e allo sviluppo del basket americano a livello giovanile.