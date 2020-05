NCAA – Paolo Banchero ‘visiterà’ virtualmente Arizona

Gli Arizona Wildcats stanno organizzando un virtual meeting con il prospetto cinque stelle Paolo Banchero, per il prossimo martedì.

Il nativo di Seattle è il numero 4 nella classe 2021, per 247Sports, e già agli inizi di aprile attraverso i suoi canali social, ha ristretto il ventaglio di probabili destinazioni a sole sei università: Duke, Gonzaga, Kentucky, Tennessee, Washington e proprio Arizona.



In vantaggio, ci sarebbero gli Huskies, ma proprio i Wildcats stanno scalando rapidamente posizioni nella classifica delle preferenze di Banchero. Questo, a causa dell’imminente assunzione di Jason Terry – nativo di Seattle come Paolo – come nuovo assistente di Sean Miller, head coach di Arizona.