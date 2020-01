NCAA, diramate le squalifiche per la rissa tra Kansas e K-State

La Big12 ha annunciato squalifiche per quattro giocatori coinvolti nella mega rissa tra Kansas e Kansas State.

Il più colpito è stato De Sousa di Kansas, out per le prossime 12 gare (tornerà solo per l’ultima di stagione regolare contro la Texas Tech di Moretti), mentre il suo compagno McCormack due gare. Per K-State, invece, 8 partite a James Love e 3 ad Antonio Gordon.

Tuttavia De Sousa è stato sospeso a tempo indeterminato anche da coach Self e dal suo ateneo, quindi non è detto che lo rivedremo di nuovo in campo questa stagione. Gli altri giocatori coinvolti, o entrati dalla panchina, hanno ricevuto solo una deplorazione, ma senza squalifica, perché sono entrati con idea di dividere i litiganti.

Il 29 febbraio è previsto il remake della sfida tra i due atenei in quel di Manhattan.