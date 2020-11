NCAA, il ranking pre-stagionale con la Top25

La stagione NCAA è pronta a partire tra qualche settimana e la Associated Press ha rilasciato i primo ranking Top25 pre-stagionale. Ogni settimana ne viene rilasciato uno, in base alle forze per ora solo sulla carta.

Ecco la lista completa:

1. Gonzaga

2. Baylor

3. Villanova

4. Virginia

5. Iowa

6. Kansas

7. Wisconsin

8. Illinois

9. Duke

10. Kentucky

11. Creighton

12. Tennessee

13. Michigan State

14. Texas Tech

15. West Virginia

16. North Carolina

17. Houston

18. Arizona State

19. Texas

20. Oregon

21. Florida State

22. UCLA

23. Ohio State

24. Rutgers

25. Michigan