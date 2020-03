NCAA, petizione per dare la possibilità ai Senior di giocare un’altra stagione

I tornei di Conference sono saltati – a parte la Big Ten che tiene viva la speranza solamente rinviando il tutto al 6 aprile – e salterà pure il Torneo NCAA se le cose non cambieranno in fretta. Il Commissioner Mark Emmert è stato categorico e ha detto che la stagione NCAA è finita.

Questo significa che le carriere collegiali di Pritchard o Sabrina Ionescu (entrambi di Oregon), Cassius Winston (Michigan State), Markus Howard di Marquette, Azubuike di Kansas, Tillie di Gonzaga, ecc, sono arrivate alla fine senza aver nemmeno provato a giocarsi il titolo oppure assaporare l’atmosfera incredibile del Torneo NCAA.

Un’atleta senior di Iowa ha lanciato la petizione per concedere un altro anno al college per questi Senior che ora sono costretti a passare Pro’ senza nemmeno aver giocato la parte decisiva della stagione: in poche ore ha già toccato le 100 mila adesioni…