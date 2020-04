NCAA – Wake Forest ha scelto Steve Forbes

Sarà Steve Forbes il successore di Danny Manning sulla panchina di Wake Forest.

Classe 1965, Forbes ha diverse esperienze pregresse nel panorama del college basket. Ha allenato, nelle ultime cinque stagioni, East Tennessee State. Inoltre, ha svolto il ruolo di assistente allenatore per diversi college, non dal sangue blu, ma comunque di discreto spessore come Louisiana Tech, Illinois State, Texas A&M, Tennessee e Wichita State.

Pertanto, sulla panchina dei Demon Deacons va a sedersi un coach di comprovata esperienza, che avrà il compito di risollevare le sorti di Wake Forest, finita nell’oblìo, negli ultimi anni, sotto la direzione Manning. Che è stato un buon reclutatore, ma un allenatore che ha destato a Wiston-Salem, North Carolina, più di qualche perplessità