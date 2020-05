Niente NCAA per Alex Antetokounmpo, diventerà pro in Europa

Alexis Antetokounmpo, chiamato da tutti Alex, non ha intenzione di andare in NCAA, ma punta a diventare professionista in Europa. Nel frattempo, però, continuerà a lavorare per essere scelto al draft del prossimo anno o al massimo quello del 2022. Lo ha riportato per primo Eurohoops.

Alex ha grandissimi margini di miglioramento, ma con quasi 220cm di apertura alare e un’altezza vicina ai 2 metri rischia di diventare uno di quei 3&D che alla NBA piacciono molto. Finora a Dominican HS ha sempre giocato da guardia, ma deve migliorare sul tiro e sul ball handling. Ha grande istinto in difesa ed è ottimo a rimbalzo.

Si pensava che il classe 2001 potesse finire ai Wisconsin Badgers per stare vicino ai due fratelli maggiori, invece ha deciso di tornare in Europa, probabilmente in Grecia conoscendo quanto gli Antetokounmpo siano attaccati alla propria famiglia di origine.

Alex è l’ultimo di cinque fratelli: il più grande, il 32enne Francis, è l’unico che gioca a calcio mentre gli altri tre sono tutti in NBA. Thanasis e Giannis, rispettivamente 28 e 25 anni, sono ai Milwaukee Bucks, mentre il 23enne Kostas è in un two-way contract ai Lakers.