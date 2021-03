Partite tiratissime nel First Four! Ecco le qualificate al Torneo NCAA

Primi quattro spareggi che danno la qualificazione al tabellone principale del Torneo NCAA. Si sono svolti stanotte, ecco le due #11 e le due #16 che mancavano all’appello.

#16 Mount Saint Mary’s – #16 Texas Southern 52-60 (30-20)

Partono meglio i Mountaineers guidati da Chong Qui ed Offurum e chiudono addirittura sul +10 a metà gara. Al rientro dagli spogliatoi, però, i Tigers condotti da Walker e Gilliam si portano subito in vantaggio con un 11-0, riscendono a -5, ma poi riescono pian piano a rimettere la testa avanti es allungare definitivamente. Texas Southern va al Torneo NCAA forte di 10 vittorie consecutive, ma ora incontrerà la #1 Michigan.

#11 Drake – #11 Wichita State 53-52 (20-21)

Era il 18 marzo 1971 quando Drake vinse l’ultima partita al Torneo. 50 anni dopo esatti attiva un successo all’ultimo secondo che li qualifica per il tabellone principale dove troveranno la #6 Southern California.

Partono meglio gli Shockers sul 18-6, con Drake che sbaglia i primi 10 tiri dal campo. Wichita State però si blocca al 15′ e non segna più, permettendo il rientro dei Bulldogs: 21-20 a metà gara con la tripla di Clarence Jackson.

I gialloneri scappano nuovamente a +9, con Udeze da career high (finirà con 22), ma Drake rientra e nell’ultimo minuto di trova anche a +4. Tripla di Dennis, poi Drake sbaglia, WSU va per la tripla che è corta. Vincono i Bulldogs 53-52.

#16 Norfolk State – #16 Appalachian State 54-53 (36-20)

Un dominio di Norfolk State nel primo tempo, un dominio di Appalachian State nel secondo. Ai punti vincono gli Spartans, che si salvano con due errori dei Mountaineers negli ultimi secondi.

Jalen Hawkins è l’assoluto protagonista della vittoria di Norfolk State con 24 punti, mentre dall’altra non bastano i 18 di Justin Forrest: sono gli unici due con di 10 punti segnati nella gara. Ora per gli Spartans ci sarà probabilmente una batosta contro la favoritissima #1 Gonzaga, ma il loro obiettivo era qualificarsi al tabellone principale e con un po’ di patema ce l’hanno fatta.

#11 UCLA – #11 Michigan State 86-80 OT (33-44, 77-77)

Uno degli accoppiamenti più incredibili di sempre al First Four non ha deluso le aspettative.

Michigan State parte fortissimo con un Gabe Brown in serata di grazia e vola a +11 all’intervallo, ma un pazzesco Jaime Jazquez jr la pensa diversamente! 27 punti totali, career high, canestro e fallo a 28″ dalla sirena finale e supplementare! Bene anche il suo compagno Johnny Juzang con 23 e i Bruins vincono in overtime 86-80, visto che Michigan State segna solo tre punti nei 5′ extra. UCLA si prende la rivincita dagli anni scorsi in cui aveva sempre vinto MSU ed ora affronterà la #6 Brigham Young: non impossibile l’upset…