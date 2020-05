Patrick Ewing positivo al #coronavirus

L’Hall of Famer Patrick Ewing ha annunciato pubblicamente che è risultato positivo al covid-19. L’attuale coach di Georgetown University va ad aggiungersi ai vari giocatori NBA costretti alla quarantena forzata (il primo fu Gobert, poi Mitchell, Durant ed altri) e ha detto in un comunicato di “stare attenti perché questo virus è una cosa seria non va preso con superficialità” e ha poi ringraziato tutti i lavoratori sanitari.

Ora è isolato in ospedale e passerà lì la sua quarantena, sperando non peggiori. Fortunatamente non ci sono altri positivi tra gli Hoyas di Georgetown.