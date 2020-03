Rick Pitino la prossima stagione allenerà in NCAA

Rick Pitino ha confermato a CBS Sports che terminerà la stagione al Panathinaikos, se ovviamente si torna a giocare, ma dal prossimo anno allenerà nella sua amata NCAA.

Sul tavolo aveva le offerte di Iona, piccolo college che però ha fatto vari viaggi al Torneo NCAA negli ultimi anni, e di Grand Canyon, che aveva la possibilità di offrirgli più soldi di Iona. Alla fine ha scelto, però, proprio Iona.

Durante i suoi ultimi anni a Louisville era stato travolto dallo scandalo NCAA a causa del pagamento sottobanco degli atleti (che non sono professionisti) per convincerli a scegliere una o l’altra università. Ora tornerà in panchina, dopo aver vinto 770 partite (su 1041) e due titoli nel ’96 e 2013 (su sette partecipazioni alle Final Four).

Nella sua carriera ha iniziato con Hawaii nel 1975, poi Boston University, Provindence, infine gli ultimi 28 anni suddivisi tra Kentucky e Louisville.