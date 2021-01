Salgono le quotazioni di Texas e Michigan, che scalata nel ranking!

Mentre Gonzaga e Baylor continuano a godersi indisturbate il dominio assoluto del ranking, che le vede ormai saldamente nelle prime due posizioni, alle loro spalle la concorrenza si fa sempre più forte. Se Villanova ha guadagnato il terzo posto proprio nel giorno in cui ha deciso di sospendere le attività della squadra dopo che il coach Jay Wright e altri membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19, la squadra più calda del momento, Texas, ha scalato vertiginosamente il ranking, posizionandosi al quarto posto. Nonostante il record di 9-1 infatti, i Longhorns non erano ancora entrati in top-5. A convincere gli analisti sono però state le ultime vittorie, su tutte quella per 84-59 alla Allen Fieldhouse Arena contro Kansas (pesante per i Jayhawks, scivolati dalla 3 alla 6), oltre la successiva contro Iowa State. La squadra di coach Smart non ha una vera e propria punta, ma tanti giocatori di sistema che si inseriscono alla perfezione nel sistema di gioco, senza dare punti di riferimento agli avversari e potendo contare sulla solidità tanto dello starting five quanto della panchina su entrambi i lati del campo.

Se nella top-10 Creighton e Wisconsin mantengono grossomodo le posizioni, la vera sorpresa è la new entry Michigan, ancora imbattuta in stagione (9-0). I Wolverines saltano dalla posizione 16 alla 10 grazie a due vittorie importanti contro Maryland e Northwestern (19), la quale, quest’ultima, ha subito in settimana una brusca frenata dopo le quattro vittorie consecutive contro, tra le altre, Michigan State e Ohio State. Chi si sta mettendo in luce tra i ragazzi di coach Juwan Howard è il sophomore Franz Wagner, fratello minore di Moritz, già passato ad Ann Arbor e protagonista della cavalcata dei Wolverines al torneo 2018, che sta mettendo su prestazioni interessanti, con 12.2 punti, 7 rimbalzi e 3 assist a partita tirando con il 51.2% dal campo, numeri niente male per una guardia/ala.