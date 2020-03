Scelti i tre migliori quintetti della stagione NCAA

È già off-season in NCAA, e dunque tempo per tracciare i bilanci e i migliori quintetti di un’annata monca, priva della coda: della pazzia della March Madness.

Sono stati stilati i tre migliori quintetti NCAA: il First Team vede in regia Payton Pritchard (Oregon), con Myles Powell (Seton Hall) e Markus Howard (Marquette) a completare la batteria degli esterni. Completano il miglior ‘starting five’ della stagione il lungo rivelazione di Dayton, Obi Toppin, già con il radar puntato verso l’NBA, ed il gigantesco centro Luka Garza, che ha rappresentato l’università di Iowa.

Il Second Team è costituito per due/quinti da giocatori di Kansas, squadra in vetta al ranking nazionale allo stop delle attività. Devon Dotson ed Udoka Azubuike, i prescelti. Poi, Cassius Winston (Michigan State), Malachi Flynn (San Diego State) e Vernon Carey jr (Duke) lo completano.

Infine, il Third Team, capeggiato dalla stella di Louisville, Jordan Nwora, ala tuttofare. Al giovane nigeriano, sono affiancati la point guard tascabile di Duke, Tre Jones, l’esterno di Baylor Jared Butler ed i lunghi Jalen Smith (Maryland) e Filip Petrusev (Gonzaga).

I tre quintetti NCAA chiudono una stagione che, ahinoi, ricorderemo a lungo.