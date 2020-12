Tara VanDerveer è l’allenatrice con più vittorie di sempre in NCAA Division I femminile

Nella notte Stanford ha battuto facilmente Pacific e la partita non avrebbe nulla da dire, se non che… Tara VanDerveer, coach di Stanford, è ora l’allenatrice più vincente di sempre in Division I femminile.

È la sua vittoria numero 1099, che le permette di superare una leggenda come Pat Summitt. Le parole di VanDerveer sono state proprio per la sua collega, scomparsa qualche anno fa: “È stata un’avventura incredibile. Spero proprio che Pat stia guardando giù e mi indichi di continuare così. Amavo allenare contro Pat e ci manca tanto”.

La 67enne VanDerveer, nata in Massachusetts ma formatasi a Indiana dove seguì un santone come Bobby Knight, ha poi iniziato ad allenare a Idaho nel 1978 a soli 25 anni. Dal 1985 è sulla panchina di Stanford. Presso la grande università californiana ha vinto due titoli NCAA in undici Final Four, oltre a 947 partite (and counting…)

Ha anche un oro olimpico ad Atlanta ’96 con Team USA. Ma deve difendersi da Geno Auriemma, anche lui dal 1985 sulla panchina di UConn, perché dista solo sei vittorie da Tara VanDerveer…