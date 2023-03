Torneo NCAA: anche Miami e San Diego State alla Final Four

Le Elite 8 del Torneo NCAA emettono i loro verdetti definitivi confermando la totale imprevedibilità dell’edizione 2023. Dopo Florida Atlantic e UCONN, staccano il pass pewr la Final Four di Houston anche San Diego State e Miami che eliminano dalla corsa Craighton e Texas nelle ultime due partite prima del week end in Texas che assegnerà il Titolo. Delle quattro squadre partecipanti tre sono alla loro prima Final Four della loro storia. Dal 1970 era successo soltanto una volta, quando debuttarono St.Bonaventure, Jacksonville (sconfitto in finale da UCLA) e New Mexico State.



San Diego State nel 2020 era destinato ad avere una testa di serie tra le prime due dopo una delle sue migliori stagioni di sempre (30-2). Poi il Covid cancellò quell’edizione del Torneo. Tre stagioni dopo gli Aztecs sono tornati centrando così la loro prima Final Four. A decidere la finale del South Region del KFC Yum! Center di Lousville è Darion Trammell che

A -3′ dalla fine gli Aztecs sono avanti 54-50 dopo l’appoggio da sotto di Arop, i Bluejays si affidano a Ryan Kalkbrenner che impatta a quota 54 con due canestri dall’area facendo valere la sua stazza. Arrivano così gli ultimi 2′ con San Diego State di nuovo avanti con un piazzato dalla media di Mensah, Nembhard sbaglia l’entrata e gli Aztecs hanno la palla in mano quando arriva l’ultimo minuto. Trammell fallisce il match point da tre punti, si torna dall’altra parte e Nembhard non è fortunato con il suo arresto e tiro dall’area che rimbalza tre volte sul ferro prima di uscire. -34″ alla fine, Scheierman ruba palla per i Bluejays sulla rimessa di San Diego State e realizza la nuova parità (56-56) quando sono passati solo 2″. San Diego State torna in attacco, c’è un fallo della difesa, il time out e si torna in campo con soli 6″ da giocare. Palla centrale per Darion Trammell che attacca e subisce un contatto in fase di tiro. Due tiri liberi a 1″ dallo stop. Trammell sbaglia il primo tiro e realizza il secondo. Dopo il time out Creighton tenta il miracolo. Rimessa da fondo campo con Scheierman che si traveste da quarterback e lancia direttamente nell’area degli avversari. La sirena suona, San Diego State festeggia ma gli arbitri si interrogano se in realtà manchi qualche decimo di secondo. Ma un rapido consulto assegna la vittoria agli Aztecs che sono anche la prima squadra della Mountain West a centrare la Final Four. Nel box score della partita ci sono 18 punti di Lamont Butler e 12 del match winner Trammel. Per Creighton, 17 di Kalkbrenner.

La finale del Midwest se la prende Miami di coach Jim Larranaga che nel giorno dell’anniversario della conquista della Final Four con George Mason, fa la stessa consa cosa con gli Hurricanes che vincono rimontando nel finale. Texas conduce 45-37 all’intervallo dopo un primo tempo livellato. Nella ripresa i Longhorns arrivano anche al +12 (53-65) e poi subiscono il rientro di Miami che a 5′ dalla fine raggiunge l’avversario sul 75 pari. L’inerzia si sposta nelle mani degli Hurricanes che sfruttano i liberi nell’ultimo minuto e mezzo per affondare le mani sulla partita e prendersi la Final Four. 88-81 per Miami che ha l’intero quintetto in doppia cifra con Jordan Miller autore di 27 punti, Wooga Poplar 16, Nijel Pack 15, e 14 punti per Isaiah Wong, il player of the year della ACC. Texas, presentatasi alla sfida forte di una panchina sicuramente più lunga ha poco apporto invece dai secondi violini. Marcus Carr chiude a 17, 16 di Timmy Allen, gli unici in doppia cifra.



A Houston quindi nel primo week end di aprile sarà San Diego State (5)-Florida Atlantic (9) e Miami (5)-Uconn (4) per il titolo NCAA più anomalo degli ultimi anni.