Torneo NCAA, diramato il bracket! Duke fuori, tre italiani al Grande Ballo

Finiti tutti i Tornei di Conference, è ora della Selection Sunday, cioè la “riunione” della commissione che decide chi va al Torneo NCAA, oltre alle vincitrici delle rispettive Conference. Gonzaga è la #1 d’America, favorita d’obbligo alla vittoria finale.

In totale sono 68, con quattro partite di qualificazione che andranno in scena giovedì. Si parte ufficialmente venerdì con il primo turno. Tutto il Torneo si disputerà nello Stato dell’Indiana, con la Final Four prevista a Indianapolis.

Saranno tre gli azzurri al torneo NCAA: Tomas Woldetensae che con la sua Virginia se la vedrà contro Ohio, Alessandro Lever, fresco vincitore della WAC con Grand Canyon che affronterà Iowa e Michael Anumba di Winthrop che sfiderà Villanova.

Le ultime 4 squadre escluse, che in un anno come queste, devono tenersi pronte a rimpiazzare college costretti a rinunciare all’ultimo momento (magari causa Covid). Ecco l’ordine di ripescaggio:

Louisville

Colorado State

Saint Louis

Ole Miss

Qui sopra il bracket ufficiale, adesso i First Four e poi gli accoppiamenti definitivi:

#16 Norfolk – #16 Appalachian State

#11 Wichita State – #11 Drake

#11 Michigan State – #11 UCLA

#16 Mount Saint Mary’s – #16 Texas Southern

Ecco gli accoppiamenti:

WEST

#1 Gonzaga – #16 Appalachian St/Norfolk

#8 Oklahoma – #9 Mizzou

#5 Creighton – #12 Santa Barbara

#4 Virginia – #13 Ohio

#6 South California – #11 Wichita St/Drake

#3 Kansas – #14 Eastern Washington

#7 Oregon – #10 Virginia Commonwealth

#2 Iowa – #15 Grand Canyon

EAST

#1 Michigan – #16 Mount Saint Mary’s/Texas Southern

#8 Louisiana State – #9 Saint Bonaventure

#5 Colorado – #12 Georgetown

#4 Florida State – #13 UNC Greensboro

#6 Brigham Young – #11 Michigan St/UCLA

#3 Texas – #14 Abilene Christian

#7 Connecticut – #10 Maryland

#2 Alabama – #15 Iona

SOUTH

#1 Baylor – #16 Hartford

#8 North Carolina – #9 Wisconsin

#5 Villanova – #12 Winthrop

#4 Purdue – #13 North Texas

#6 Texas Tech – #11 Utah State

#3 Arkansas – #14 Colgate

#7 Florida – #10 Virginia Tech

#2 Ohio State – #15 Oral Roberts

MIDWEST

#1 Illinois – #16 Drexel

#8 Loyola Chicago – #9 Georgia Tech

#5 Tennessee – #12 Oregon State

#4 Oklahoma State – #13 Liberty

#6 San Diego State – #11 Syracuse

#3 West Virginia – #14 Morehead State

#7 Clemson – #10 Rutgers

#2 Houston – #15 Cleveland