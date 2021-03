Torneo NCAA, tutto quello che dovete sapere!

Dopo due anni dall’ultimo Torneo NCAA, vinto da Virginia, torna finalmente la March Madness. 64 squadre qualificate al tabellone principale, gare ad eliminazione diretta, e tanto spettacolo. Mancherà il pubblico, purtroppo, ma lo Stato dell’Indiana spera che ora delle Final Four – ospitate nello stadio dei Colts della NFL – si possa far riempire l’impianto con almeno la metà della capienza totale.

La favorita d’obbligo è Gonzaga, reduce da un 26-0 ed unica imbattuta. È proprio da quella Indiana di Bobby Knight di 45 anni fa che una squadra imbattuta non vinca il Torneo NCAA. Quest’anno sembra quello buono per gli Zags che non hanno mai vinto (una sola Final Four ed una sola finale, persa, nel 2017), ma occhio a questa strana March Madness senza squadre storiche come Kentucky e Duke, che mancano proprio dal ’76. Corsi e ricorsi storici, e pure Michigan State appena eliminata nel First Four.

Suggs, Cunningham e Garza ci faranno saltare sulla sedia e li ritroveremo presto anche in NBA, ma noi faremo il tifo anche per i nostri connazionali Michael Anumba (Winthrop), Alessandro Lever (Grand Canyon) e Tomas Woldetensae (Virginia).

Se vi serve un po’ di pazzia, il periodo è quello giusto. Buon Torneo NCAA, buona March Madness!