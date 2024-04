Zach Edey domina ma è solo sull’isola: UConn si conferma campione NCAA

By

La stagione NCAA è ufficialmente terminata questa notte con la finalissima maschile tra Purdue e Connecticut, dopo quella femminile di ieri. Ad uscirne vincitore è stata ancora UConn, che bissa così il successo 2023 ed è la prima università a vincere due titoli consecutivi dai tempi di Florida nel 2006-07.

Una stagione e soprattutto un marzo perfetto per gli Huskies perché capaci di battere le avversarie del Torneo NCAA sempre in doppia cifra, con almeno 13+ punti di differenza.

Il giocatore dell’anno Zach Edey ha dominato con 37 punti e 10 rimbalzi, ma il resto dei Boilermakers ne ha segnati 23 (Smith 12) permettendo a UConn di concentrarsi sugli altri giocatori più bassi di 2,24m. Per gli Huskies ben quattro giocatori in doppia cifra, guidati da Tristen Newton con 20 punti, 5 rimbalzi e 7 assist (nominato Most Outstanding Player, cioè miglior giocatore della finale).

Partita che termina con il punteggio di 75-60 per UConn.