FIBA Esports Open 2020. La eNazionale batte Russia e Lettonia

Due partite, due vittorie. Inizia più che bene la FIBA Esports Open 2020, il primo torneo internazionale di ebasketball organizzato dalla FIBA. L’Italia batte sia la Russia (62-52), sia la Lettonia (79-54) nella prima giornata di gare.

“Nella prima partita contro la Russia eravamo un po’ tesi, sia per l’esordio in maglia Azzurra, sia perché era la prima manifestazione FIBA -afferma Artem Kulyk (nickname FabalousFabalo), 22 anni, che ha superato bene poi l’emozione segnando 70 punti nelle due partite- si è vero, ma contro la Russia ho perso anche sette volte la palla. Abbiamo difeso bene e abbiamo vinto. Contro la Lettonia, abbiamo capito che per battere la zona dovevamo girare la palla. L’abbiamo fatto e la partita, in pratica si è decisa al secondo quarto, poi abbiamo gestito. I 70 punti? Devo dire grazie ai miei compagni di squadra”.

Nella seconda giornata l’Italia gioca contro Austria (14:05), Lituania (14:55) e Ucraina (16:15): “Sono tre squadre forti, ma battibili. La Lituania è la più forte sicuramente, una spina nel fianco – spiega Tommaso Riovanto (IceOnTommyNeck) che di anni ne ha 21- che oggi ha segnato 24 punti. Tommaso gioca con il numero 6 e il suo avatar è un giocatore nero, con i capelli modello afro, ma bianchi: “Negli egames, la capigliatura serve a sembrare ancora più alti. Il mio giocatore è un mastino difensivo che poi in attacco esplode a canestro e spesso va a schiacciare” come abbiamo visto ben sei volte oggi.

I tabellini

Italia-Russia 62-52 (22-12, 42-28, 52-41)

Italia. Artem Oleksandrovych Kulyk (FabalousFabalo) 28, Ilyass Kamal (KingOfAssists–) 4, Tommaso Riovanto (IceOnTommyNeck) 12 Antonio Di Padova (IceOnAntoWrist) 13, Marco Clemente (Marconite24) 5.

Italia-Lettonia 79-54 (12-15, 35-24, 57-34)

Italia. Artem Oleksandrovych Kulyk (FabalousFabalo) 42, Ilyass Kamal (KingOfAssists–) 10, Tommaso Riovanto (IceOnTommyNeck) 12, Antonio Di Padova (IceOnAntoWrist) 5, Marco Clemente (Marconite24) 10.

Le prossime gare

Sabato 20 giugno

14:05 Italia-Austria diretta YouTube FIBA

14:55 Lituania-Italia diretta FB Italbasket commento: Andrea Pecile-Simone Trimarchi

16:15 Italia-Ucraina diretta YouTube FIBA

Domenica 21 giugno

14:05 Spagna-Italia diretta FB Italbasket commento: Andrea Pecile-Giancarlo Migliola

14:55 Svizzera-Italia diretta YouTube FIBA

16:55 Cipro-Italia diretta YouTube FIBA

Gli altri risultati

Ucraina-Austria 45-64

Lettonia-Cipro 84-69

Cipro-Lituania 51-85

Spagna-Austria 83-39

Svizzera-Spagna 42-81

Austria-Svizzera 56-50

Lituania-Ucraina 81-55

Svizzera Lituania 55-67

Russia-Spagna 47-92

Ufficio Stampa Fip