FIBA Esports Open, seconda edizione. Gli eAzzurri in campo nel prossimo fine settimana

La eNazionale torna a giocare il 12 e il 13 dicembre nella seconda edizione del FIBA Esports Open, il progetto pilota di eSports voluto dalla Federazione Internazionale.Due gare di qualificazione sabato 12 dicembre (contro Gran Bretagna e Croazia), la terza domenica 13 (contro la Lituania) e poi a seguire, se qualificati, Quarti, Semifinali e Finale (questa al meglio delle tre gare).

etalbasket, la eNazionale italiana, scende in campo per la seconda volta nella storia della FIP dopo aver vinto la prima edizione di giugno. Le gare saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook Italbasket e sui canali social FIBA (Facebook, YouTube, Twitch). Sul sito www.fiba.basketball/esportsOpen tutte le informazioni ufficiali sulla manifestazione.

Gli e-Azzurri

Artem, Mario, Ilyass, Leonardo, Marco e Tommaso già hanno preso parte alla prima edizione. Alla prima esperienza Riccardo Bernardi.

#2 Artem Oleksandrovych Kulyk

Nickname: Fabalous Fabalo

22 anni, Playmaker

Overall 99

Squadra: QM Nation

#44 Silvio Mario Cosentino

Nickname: Faintestink7

28 anni, Guardia/Ala Grande/Centro

Overall: 99

Squadra: QM Nation

#77 Ilyass Kamal

Nickname: KingOfAssists–

20 anni, Small Guard/Point Guard

Overall: 99

Squadra: QM Nation

#4 Leonardo Mancini

Nickname: Lijeez

19 anni, Play Maker

Overall: 99

Squadra: QM Nation

#24 Marco Clemente

Nickname: Marconite24

21 anni, Centro/Ala Grande/Ala Pivot

Overall: 99

Squadra: QM Nation

#6 Tommaso Riovanto

Nickname: IceOnTommyNeck

21 anni, Ala-Pivot

Overall: 99

Squadra: QM Nation

#90 Riccardo Bernardi

Nickname: JOLLYNATOR_

22 anni, Centro/Ala Grande

Overall: 99

Squadra: QM Nation

Il calendario di etalbasket

12 dicembre

12:05 Italia-Gran Bretagna

14:20 Italia-Croazia

13 dicembre

15:00 Italia-Lituania

dalle 16:35 Quarti, Semifinali e Finali

Conference Europe

Erano solo otto le squadre europee iscritte alla prima edizione di giugno. Sono diciassette in questa seconda edizione. Eccole:

1. Russia, Lettonia, Germania, Ucraina, Bosnia Herzegovina

2. Austria, Cipro, Bielorussia, Irlanda, Turchia

3. Italia, Croazia, Gran Bretagna, Lituania

4. Spagna, Svizzera, Rep. Ceca, Portogallo

Formula

Le 17 Nazionali europee sono state sorteggiate in 4 gironi, tre con quattro e uno con cinque squadre.

Si gioca con la formula del girone all’italiana con sole gare di andata. Le prime due squadre di ogni gironi accedono ai Quarti che con le Semifinali si giocano in una partita ad eliminazione diretta. La Finale, invece, è un playoff al meglio delle tre gare.

FIBA Esports Open II

FIBA Esports Open coinvolge tutte e cinque i continenti. Le squadre partecipanti, 36 in totale, sono divise in sei Conference. Le Conferenze di Africa, Medio Oriente e Sud Est Asiatico si sono già tenute.

Questo il programma completo

14-15 novembre Conference Africa, Medio Oriente, Sud Est Asiatico

12-13 dicembre Europa

19-20 dicembre Conference America

La composizione delle altre Conference

Africa

Costa d’Avorio, Gabon

Ha vinto la Costa d’Avorio

Medio Oriente

Libano, Arabia Saudita.

Ha vinto l’Arabia Saudita

Sud Est Asiatico

Australia, Indonesia, Filippine

ha vinto l’Australia

Sud America

Argentina, Bolivia, Brasile, Uruguay, Venezuela

Nord e Centro America

Canada, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Porto Rico, Repubblica Dominicana, USA