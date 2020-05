Film sul basket, i più interessanti da guardare

Come molti altri sport, anche il basket si è dovuto arrendere all’evidenza, continuare ad offrire partite mentre è in corso una situazione come quella attuale non è una buona idea. Di conseguenza, nella prima metà del mese di aprile, la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) ha annunciato che avrebbe interrotto il campionato di Serie A e A2 e che quindi lo scudetto per quest’anno non sarebbe stato assegnato, così come non sarebbero avvenute retrocessioni per nessuna squadra.

I rischi erano eccessivamente alti, soprattutto in uno sport che viene giocato in palazzetti chiusi e dove gli appassionati si affollano soprattutto nella parte finale del campionato e durante i playoff di maggio e giugno.

Nemmeno l’opzione di giocare a porte chiuse è stata presa in considerazione sia per una questione economica (senza i soldi che sono soliti entrare grazie alla vendita dei biglietti per assistere alle partite la perdita sarebbe stata ingente) che “morale”, chi ama il basket sa bene che senza il tifo la partita non ha lo stesso peso e ciò ha sicuramente ripercussioni sui giocatori che la giocano.

In questa situazione non ci sono molte partite di basket, ma almeno ci sono alcune scommesse di basket che puoi ancora fare.

E se sei un autentico amante di questo sport ti diamo qualche spunto riguardo a film o documentari da non perdere per mantenere viva la passione e magari rivedere momenti cruciali di partite che hanno fatto la storia.

The last dance

È di pochi giorni fa l’uscita, sulla famosa piattaforma di streaming Netflix, della serie “The last dance” che racconta la vita e i successi dell’ex giocatore di basket Michael Jordan.

Un’ottima occasione per scoprire i segreti e la vita privata di uno dei migliori sportivi di tutti i tempi, il documentario si concentra soprattutto sull’ultima epoca della sua brillante carriera, quella che lo ha visto giocare con i Chicago Bulls nella stagione 1997-98.

The Carter Effect

Un altro documentario che parla però della vita di Vince Carter, in procinto di concludere la sua carriera, e che è stato un importante personaggio nella storia dell’NBA. Grazie a lui il basket è diventato uno sport molto seguito ed amato a Toronto, in Canada.

Rucker 50

Anche questo è un documentario disponibile su Netflix e che è stato girato in occasione del cinquantesimo anniversario della leggendaria pista di Rucker Park che fu un luogo di ispirazione per numerosi giocatori di pallacanestro che successivamente riuscirono a diventare dei professionisti negli Stati Uniti. In questo documentario la storia della pista e i suoi effetti sul basket vengono descritti meravigliosamente.

Space Jam