GIBA – Kathrin Ress, Alessandro Marzoli e Giacomo Galanda confermati nel consiglio federale

La Federazione Italiana Pallacanestro ha un nuovo Consiglio Federale, presieduto dal confermato presidente Gianni Petrucci e composto per otto dodicesimi da nuovi rappresentanti per il prossimo quadriennio olimpico.

I consiglieri federali eletti in rappresentanza degli atleti sono il confermato Giacomo Galanda, per quanto riguarda i professionisti, e Kathrin Ress e Alessandro Marzoli per i dilettanti.

Il presidente della GIBA, Alessandro Marzoli, neoeletto alla carica di consigliere federale, ha in merito dichiarato: «È un grande onore entrare nel Consiglio Federale della FIP e poter rappresentare i giocatori anche nel massimo organo della pallacanestro italiana. Insieme a Kathrin e Gek la componente atleti, indicata dai giocatori stessi, fungerà da raccordo quotidiano con la base e sarà portavoce delle loro istanze. Formulo, anche a nome della GIBA, i migliori auguri di buon lavoro al presidente Petrucci e a tutti i consiglieri eletti, conscio che ci aspetta un compito non semplice, vista la particolarissima situazione nazionale dovuta alla pandemia in corso».

Giba.it