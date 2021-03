Gigi Datome nel team Engie Planet Ambassador: 10 atleti per contrastare il cambiamento climatico

Gli atleti che costituiscono la squadra degli “ENGIE Planet Ambassador”, esprimono il posizionamento di ENGIE “Più Siamo, Meno Pesiamo” attraverso un impegno collettivo per la riduzione delle emissioni di CO2.

“Campioni sportivi che vivono e allenano il proprio talento nel rispetto e in difesa del nostro pianeta – dichiara Laura Masi, Direttore Marketing, Communication & PR di ENGIE Italia -, gli ENGIE Planet Ambassador sono autentici portavoce di scelte di impegno concreto per contrastare il cambiamento climatico. Alcuni atleti vivono e praticano la loro disciplina in città, altri nella natura. In entrambi i casi sono parte attiva nel voler proteggere e salvaguardare il rapporto di rispetto dell’uomo nei confronti del pianeta. E’ necessario tutelare la natura, le città devono e possono integrarne elementi che le rendano sempre più vivibili, più sostenibili e più smart”.

I Planet Ambassador di ENGIE Italia sono: Francesca Bagnoli, kitesurfer, Gigi Datome, capitano della Nazionale di basket, Ivana di Martino, ultramaratoneta e coach, Christof Innerhofer, sciatore, Federica Mingolla, climber, Marco Orsi, campione di nuoto, Francesco Puppi, mountain trail runner, Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica, Martina Valmassoi, freerider e Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea.

Gli atleti affiancheranno ENGIE in un percorso che durerà tutto l’anno con la

partecipazione a eventi e iniziative all’insegna dell’impegno e della sfida e del

divertimento. Faranno conoscere alla propria fan base strumenti utili a calcolare e

ridurre il proprio peso sul pianeta e li sfideranno a mantenersi attivi.

Il progetto ENGIE Planet Ambassador può essere seguito sui canali Instagram e Tik

Tok di ENGIE Italia e degli atleti.

–

