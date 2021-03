È mancato Luciano Capicchioni, ex patron del Basket Rimini per oltre un decennio e personaggio iconico della pallacanestro mondiale. Vogliamo ricordarlo facendo le condoglianze a tutta la famiglia e ringraziandolo per l’impegno profuso per mantenere intatto ed in vita il codice 000122 che oggi noi portiamo sulle maglie.

Ciao Luciano, R. I. P.

Ufficio Stampa RivieraBanca Basket Rimini