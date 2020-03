“Il settore giovanile in Spagna”, domani il quarto Webinar organizzato da IUL

E’ in programma per domani pomeriggio, Venerdì 20 Marzo alle ore 15.00, con tema “il settore giovanile in Spagna” , il quarto webinar che la Università Telematica degli studi IUL propone nell’ambito della seconda edizione del “Corso di alta formazione e aggiornamento professionale per dirigenti sportivi”, organizzato in collaborazione con Lega Nazionale Pallacanestro. Dopo Marco Sodini, Marco De Benedetto e Stefano Valenti il relatore sarà Alessandro di Pasquale, ex giocatore e allenatore di B e C, attualmente tecnico delle giovanili del Valencia Basket, oltre che delegato Liga Endesa e Arena Coordinator per l’Euroleague della prima squadra.

Considerata la situazione di emergenza, l’ateneo ha deciso di estendere i webinar non solo ai partecipanti ai corsi, ma a tutti gli interessati, che potranno iscriversi entro le 13.00 di domani compilando il form su https://talkabout.iuline.it