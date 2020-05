IUL Basket Talk: ciclo di incontri live dirigenti sportivi

Università Telematica degli studi IUL è lieta di presentare IUL Basket Talk, un nuovo ciclo di incontri online dedicati agli aspetti dirigenziali e gestionali del mondo del basket. L’ateneo, già organizzatore, in collaborazione con Lega Nazionale Pallacanestro, di due edizioni del “corso di alta formazione e aggiornamento professionale per dirigenti sportivi” e del corso di specializzazione in “gestione dell’area tecnica di una società sportiva”, cui hanno partecipato oltre 100 tra dirigenti, allenatori, atleti ed addetti ai lavori, intensifica la sua offerta proponendo uno strumento di confronto tra professionisti della palla a spicchi in un momento delicato del basket italiano, in vista di una futura ripartenza.

Questo il programma della prima settimana, con diretta sulla pagina facebook dell’Università Telematica degli studi IUL:

Mercoledì 13 Maggio ore 19.00: “Organizzazione societaria e sviluppo di un club di Serie A”: Renato Nicolai (Amministratore Delegato Basket Torino), Filippo Barozzi (Direttore Generale Pallacanestro Reggiana), Michele Talamazzi (Dirigente responsabile area sportiva e organizzativa Vanoli Cremona)

Giovedì 14 Maggio ore 18.00 “Scouting e gestione dei giocatori stranieri”: Simone Giofrè (Direttore Sportivo Happy Casa Brindisi), Giuseppe Sindoni (Direttore Sportivo Orlandina Basket), Marco De Benedetto (Team Manager e Scout Pallacanestro Trieste 2004).

Sabato 16 Maggio ore 16.00: “Evoluzione dell’ufficio stampa e rapporto con i media”: Valentina Sanna (Ufficio Stampa Dinamo Sassari), Alessandro Pediconi (Ufficio Stampa Leonessa Basket Brescia), Matteo Zanini (Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004), Stefano Rossi Rinaldi (Ufficio Stampa New Basket Happy Casa Brindisi).

Tutti gli incontri saranno trasmessi sulla pagina Facebook Università Telematica degli studi IUL.