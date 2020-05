IUL Basket Talk, il calendario della seconda settimana

Dopo “Parola ai team manager” svoltosi lunedì sera in compagnia di Miro De Giuli (Virtus Bologna), Michael Robinson (Aquila Trento) e Mauro Saja (Vanoli Cremona), Università Telematica degli studi IUL è lieta di presentare altri due appuntamenti già in programma per questa settimana, secondo il seguente calendario, sempre in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dell’Ateneo:

Giovedì 21 Maggio – ore 19.00 – “Il ruolo del capo allenatore in un club di Serie A“.

Relatori:

Maurizio Buscaglia (Capo Allenatore Pallacanestro Reggiana/ CT Olanda)

Michele Carrea (Capo Allenatore Pistoia Basket 2000)

Marco Sodini (Capo Allenatore Orlandina Basket)

Sabato 23 Maggio, ore 16.00 – “Marketing e nuove forme di fan engagement” .

Relatori:

Nicola Tolomei (Responsabile Marketing Virtus Roma)

Gianmaria Vacirca (Resp. Area Tecnica Vanoli Cremona)

Marco Martelli (Sport Manager)