Le sponsorizzazioni nel campo del basket in Italia

Questo articolo è dedicato all’argomento delle sponsorizzazioni in campo sportivo. Come molti sapranno, il mondo del basket italiano, nel corso degli ultimi anni, rappresenta una realtà sportiva in crescendo, che quindi è fondamentale per chi si occupa di targetizzare e promuovere un determinato brand o prodotto. A maggior ragione visto che gli studi effettuati sul campo della pubblicità e del marketing avanzato, indicano come sia sempre più importante coltivare le nicchie di settori meno sfruttati come avviene in campo sportivo.

Il basket, come realtà sportiva nazionale, è cresciuto in modo evidente, dato che gli sponsor di grossi brand come Panasonic si sono interessati alla serie A della pallacanestro italiana. Parliamo in effetti di un brand che nel 2018-2019 ha ottenuto un fatturato pari a 8400 miliardi di yen, dato che indica appunto una crescita esponenziale se vista in prospettiva rispetto all’ultimo decennio. Ci sono diverse realtà commerciali che si sono interessate allo sport in questi anni, dove ovviamente la Formula 1 e il calcio, assumono un ruolo centrale, nonostante secondo gli ultimi studi e ricerche di mercato sono proprio i settori meno sfruttati a dare margini di crescita, come il circuito nazionale del basket di massima divisione.

Quali sono i vantaggi dell’investire su un pubblico profilato come quello del basket

Da tenere in considerazione anche il fatto che si tratta di un pubblico già molto profilato e orientato, il quale spesso è appassionato di cultura popolare Usa, visto che è innegabile come il modello NBA sia stato capace di plasmare e influenzare una intera generazione di cestisti, ma anche in generale di addetti ai lavori, in campo della pallacanestro o di semplici fruitori e appassionati di questo spettacolare gioco. Per quanto riguarda il tema delle sponsorizzazioni in ambito sportivo, abbiamo visto come fino a poco tempo da il settore del gioco online si sia avvicinato e abbia ottenuto buoni riscontri proprio con gli accordi in ambito di pubblicità sportiva. Prendiamo il caso di una realtà crescente come quella di slot NetBet che è piuttosto conosciuta a livello nazionale, visto che offre un numero importante di attrattive legate al gioco da casinò digitale.

Differenze tra NBA e altri circuiti del basket mondiale

Sembrerebbe in effetti che il mondo della pallacanestro Made In Italy abbia in parte ridotto il gap con il circuito dell’NBA e degli altri principali campionati di basket a livello mondiale, dove oltre agli Stati Uniti bisogna citare almeno Paesi come Argentina, Turchia, ma anche l’esempio dell’ex Jugoslavia, dove per lungo tempo il basket ha ottenuto importanti traguardi e risultati, a livello professionale, sportivo e di movimento per questo tipo di gioco.

Il basket come tutti sanno è uno sport dove sono molti gli elementi a fare la differenza, dal gioco di squadra alla prestazione fisica, atletica e tecnica dei singoli atleti. Tuttavia assume un ruolo importante in termini di target per quanto riguarda il discorso delle sponsorizzazioni, il livello medio di istruzione di chi segue questo tipo di sport, molto differente rispetto al calcio, ma anche agli altri sport, visto che è un pubblico che già ricerca l’engagement a livello digital e social.