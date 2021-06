La stagione di Basket 2020/2021 entra nelle sue fasi cruciali. Negli States, infatti, sono iniziati i

playoff NBA. Le migliori 8 squadre della Eastern e della Western Conference si scontreranno tra

loro per arrivare poi a giocarsi l’accesso alle NBA Finals, che dovrebbero iniziare non più tardi

dell’8 luglio 2021. Lì la migliore squadra della lega dell’ovest e quella della lega dell’est avranno la

possibilità di duellare per la conquista del titolo. Prima di provare ad azzardare dei pronostici sui

teams favoriti, sulla base dei dati della regular season e delle previsioni di esperti e quote delle

scommesse sportive piazzabili online, andiamo a vedere quelli che sono i 16 rosters, suddivisi per

Conference, che si stanno giocando i playoff a stelle e strisce.

Nella Western Conference, al momento, troviamo i vincitori della stagione regolare, gli Utah Jazz,

che se la stanno vedendo con i Memphis Grizzlies, qualificatisi attraverso i play-in. I secondi della

regular season, ovvero i Phoenix Suns, affrontano l’altro team uscito dai play-in, ossia i campioni in

carica dei Los Angeles Lakers. I Denver Nuggets, terzi, giocano contro Portland T. Blazers, sesti,

mentre I Los Angeles Clippers se la devono vedere con i Dallas Mavericks, rispettivamente quarti e

quinti nella regular season. Nella Eastern Conference, invece, sempre con questo tipo di

abbinamenti incrociati (prima contro ottava, seconda contro settima ecc.) gli accoppiamenti sono i

seguenti: i vincitori della regular season, i Philadelphia 76ers, se la giocano contro i Washington

Wizards. I New York Knicks stanno lottando contro gli Atlanta Hawks, mentre sono già usciti i primi

due roster semifinalisti dei playoff. Milwaukee Bucks, infatti, ha battuto con un netto 4-0 i Miami

Heat, e se la giocheranno contro i Brooklyn Nets, che a loro volta hanno eliminato i Boston Celtics.

Proprio il roster di coach Steve Nash parte tra i favoriti sia per la vittoria della Eastern Conference

che per la conquista dell’anello. Questo perché la squadra può contare su uomini di grande

esperienza e dall’enorme potenziale come James Harden, Kevin Durant e Kyre Irving. Ma occhio

anche alla vera rivelazione della Eastern Conference di quest’anno: i Philadelphia 76ers. Questi

ultimi non solo hanno dominato la regular season, ma hanno tra le proprie fila eccellenti cestisti

come Ben Simmons e Joel Embiid, che stanno facendo realizzare numeri pazzeschi. Alle spalle di

queste due squadre, ma altrettanto ben visti nei favori del pronostico anche per la vittoria

dell’NBA, troviamo i Milwaukee Bucks, che sono stati letteralmente trascinati da quello che è

l’MVP per eccellenza di queste ultime edizioni del campionato: Giannis Antetokounmpo. Non a caso

il duello in corso con i Nets in semifinale è tiratissimo.

Nella Western Conference, invece, la situazione è molto più complicata da delineare. Tutte le

squadre qualificate ai playoff, infatti, sembrano poter ambire, in un modo o nell’altro, all’approdo

alle NBA Finals. Partendo dai detentori dell’anello 2020: i Los Angeles Lakers. Nonostante una

regular season piuttosto complicata e l’arrivo nei playoff solo attraverso i play-in, la squadra di

LeBron James rimane quella più temuta dagli avversari, ma attenzione all’impatto che potrebbe

avere sul prosieguo della stagione l’infortunio dell’altra stella dei gialloviola: Anthony Davis. Se i

campioni dovessero essere eliminati prima del tempo, i principali favoriti per l’approdo alle Finals

sembrano essere gli Utah Jazz, protagonisti di un’annata al di sopra delle aspettative, facendo del

gioco quasi mnemonico e del gruppo le due armi in più. Occhio, però, anche ai Phoenix Suns, che

stanno affrontando proprio i Lakers e che, in caso di vittoria, potrebbero divenire un outsider

davvero insidiosa per la vittoria finale, specie grazie al contributo dell’uomo chiave del roster:

Chris Paul.